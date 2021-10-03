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لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تنهي تدريب مشرفي مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض



رام الله / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية 4 ورش تدريبية لطواقمها من المشرفين على عملية التسجيل والنشر والاعتراض المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل 3/10/2021 وتستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت اللجنة أن 84 موظفاً وموظفة شاركوا في الدورات التدريبية التي عُقدت على مدار يومين في مقرها العام بمدينة البيرة، وجرى خلالها شرح عملية تسجيل الناخبين إلكترونياً وورقياً وشروطها ومهام طواقم اللجنة خلالها، إضافة إلى توضيح آلية نشر سجل الناخبين الابتدائي واستقبال طلبات الاعتراض وآلية التبليغ والرد.

وسيتولى هؤلاء المتدربين خلال فترة التسجيل والنشر والاعتراض الإشراف على طواقم التسجيل الميداني التي ستعمل على تسجيل المواطنين في جميع الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بمرحلتها الأولى المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021.

#لجنة الانتخابات #ورشة عمل

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