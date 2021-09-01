توزيع 50 حقيبة طبية على أندية غزة (صور)

غزة / سما /

وزّع المجلس الأعلى للشباب والرياضة, 50 حقيبة طبية على أندية قطاع غزة, بدعم من الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وحضر التوزيع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية, والأطباء المعالجين في الأندية.

وأكد هنية أن توزيع الحقائب الطبية على الأندية, يدلل على اهتمام جمعية الإغاثة بالقطاع الشبابي والرياضي وتقديم البرامج الهادفة لمختلف أفراد المجتمع.

أما ياغي, فأشاد بدور هنية في تطوير البنية التحتية الرياضية, بجانب إنجاح التوافق الرياضي, مشددا على أن الإغاثة جاهزة للمشاركة في المزيد من برامج العمل المشتركة لخدمة الشباب والرياضة.









