وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

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شاركت فعاليات رام الله والبيرة وذوو الأسرى، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام، نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة رام الله.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتكثيف الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى.

وأوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ولم يبق أمامهم بريق أمل سوى خوض معركة الأمعاء الخاوية، لإجبار إدارة السجون والمحاكم العسكرية على تحديد سقف زمني للإفراج عنهم.

وطالب بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام، لدفنهم في مقابرنا بما يليق بهم، مؤكدا ضرورة التفاف المؤسسات الحقوقية حول قضية الأسرى المرضى، الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة في سجون الاحتلال.

ويواصل سبعة أسرى إضرابهم عن الطعام، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، اللذان يواصلان إضرابهما منذ أكثر من شهرين، ويواجهان ظروفا صحية تزداد خطورة.