  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ في فلسطين

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة، و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 في نابلس، 3 في قلقيلية، و1 في رام الله والبيرة، و1 في جنين، و1 في الخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 27، طولكرم 61، أريحا والأغوار 32، نابلس 88، طوباس 11، جنين 48، ضواحي القدس 15، رام الله والبيرة 64، سلفيت 10، بيت لحم 22، الخليل 30، قطاع غزة 1295، لافتة إلى أنه تم إجراء 9181 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 35، طولكرم 88، أريحا والأغوار 4، نابلس 232، طوباس 18، جنين 165، ضواحي القدس 24، رام الله والبيرة 100، سلفيت 54، بيت لحم 4، الخليل 32، قطاع غزة 1356.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 197 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,382,832، بينهم 717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

"واللا" العبري: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات جيش الاحتلال قرب بدو

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل

حزب الله يشيد بـ "يقظة" المقاومين الفلسطينيين وبرفض العراقيين للتطبيع

أولمرت: "إسرائيل" لا تملك القدرة العسكرية التقليدية لضرب المشروع النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

u

يديعوت في تقرير مطول .. السنوار ورفاقه يشكلون تحديًا كبيرًا لإسرائيل

حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

قوات الاحتلال تصيب شابين في اقتحام بلدة قباطية وتشنّ حملة اعتقالات بالضفة

تفاصيل جديدة عن عملية برقين: الاحتلال يزعم ضبط متفجرات وعبوات ناسفة لـ”خلية حماس”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية