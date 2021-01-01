17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة، و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 في نابلس، 3 في قلقيلية، و1 في رام الله والبيرة، و1 في جنين، و1 في الخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 27، طولكرم 61، أريحا والأغوار 32، نابلس 88، طوباس 11، جنين 48، ضواحي القدس 15، رام الله والبيرة 64، سلفيت 10، بيت لحم 22، الخليل 30، قطاع غزة 1295، لافتة إلى أنه تم إجراء 9181 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 35، طولكرم 88، أريحا والأغوار 4، نابلس 232، طوباس 18، جنين 165، ضواحي القدس 24، رام الله والبيرة 100، سلفيت 54، بيت لحم 4، الخليل 32، قطاع غزة 1356.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 74 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 197 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,382,832، بينهم 717,238 تلقوا الجرعتين من اللقاح.