لجان المقاومة بذكرى انطلاقتها: ستبقى المقاومة الخيار الاستراتيجي لشعبنا

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أكدت لجان المقاومة في فلسطين وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين في ذكرى إنطلاقتها الـ 22، "بأن بنادقنا ستبقى مشرعة ضد الإحتلال والعدوان ومشاريع ومؤامرات التصفية والإستسلام" .

وأوضحت لجان المقاومة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بأننا سنظل الأوفياء والأمناء على النهج المقاوم وإرث قادتنا الشهداء، بوصلتنا نحو القدس، وألويتنا سيفا ودرعا للوطن".

وأشارت لجان المقاومة "بأنه 22 عاما ولا زلنا على عهدنا بالإستمرار على نهج العطاء والجهاد والمقاومة ضد الاحتلال ووجوده على أرض فلسطين المباركة".

وأكدت لجان المقاومة "بأن صراعنا مع الاحتلال الغاصب لأرض ​فلسطين​ كان وسيبقى صراع وجود لا صراع حدود، ولن تنجح كل مؤامرات التدجين وكي الوعي والتزييف والتهويد ونهب وسرقة الارض من تشريع إغتصابه لأرضنا المباركة" .

وأضافت لجان المقاومة "بأن خيار المقاومة سيبقى بكافة أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هو الخيار الإستراتيجي والمجدي لنا ولشعبنا وقواه الحية لإقتلاع وإجتثاث هذا السرطان الصهيوني الذي ينهش جسد الأمة".

واستذكرت لجان المقاومة قائدها ومؤسس لجان المقاومة والوية الناصر صلاح الدين" الشهيد الكبير أسد بيت المقدس الشيخ "جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا" والقائد " الشهيد" أبو يوسف القوقا" والقادة الأمناء العامون الشهيد"كمال النيرب " أبو عوض " والشهيد زهير القيسي" "أبو إبراهيم "والقائد العام لألوية الناصر صلاح الدين الشهيد "عماد حماد"ابو عبدالرحمن " والقائد أبو الصاعد عامر قرموط .

ودعت لجان المقاومة إلى التوقف عن أوهام المراهنة على أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع عدونا المجرم، وإستشعار المخاطر المحدقة بقضيتنا وأرضنا التي يبتلعها الإستيطان والتهويد في الضفة والقدس والأغوار .

ودعت لجان المقاومة "إلى صياغة إستراتيجية وطنية مقاومة، وسحب الإعتراف بالاحتلال والغاء اتفاق اوسلو بكل إفرازاته السياسية والإقتصادية والأمنية" .

ودعت لجان المقاومة إلى العمل الجاد والدؤوب والتصدي الحازم للتطبيع والإستسلام العربي الرسمي للمشروع والمخططات الصهيوأمريكية عبر توحيد كل الجهود وتكامل قوى المقاومة والمواجهة لمحور الشر الامريكي الذي لا يخدم إلا الاحتلال".

وأكدت لجان المقاومة "رفضها القاطع لما يسمى إتفاق الإطار الموقع بين أمريكا و الإونروا ونعتبره جريمة سياسية وأمنية كارثية هدفها إفراغ الانروا من اهدافها وتحويلها أداة أمنية في يد أمريكا والاحتلال وشطب حق العودة للاجئين والمشردين من أبناء شعبنا" .

ودعت لجان المقاومة إلى "العمل الجدي والحقيقي على إستعادة الوحدة الوطنية على أساس التمسك بثوابت شعبنا الوطنية ونهج المقاومة ".

وختمت لجان المقاومة "بأن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة وكل من يطبع أو يتحالف معه أو يصطف بجانبه هو عدو لكل شعوب الأمة ".