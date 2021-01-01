حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

غزة / سما /

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال.

وأضاف بدران في تصريحات وزعه مكتبه، إن “الضفة تحتوي من الأبطال والمقاومين ما يكفي لمقاومة هذا الاحتلال رغم التنسيق الأمني وملاحقات الاحتلال”، مشيرًا إلى أن هناك حالة تراكمية في المقاومة بالضفة الغربية، ويدلل على ذلك عملية نفق الحرية البطولية، وارتقاء شهداء في اشتباكات مسلحة في القدس وجنين.

وبين أن “تركيز المقاومة على الضفة الغربية لأنها الأرض المستهدفة بالتهويد والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس”.

وقال إن “الاحتلال لا يقلل من قيمة أي عملية فدائية حتى لو كانت بسيطة، وترى أن كل مستوياته الأمنية والسياسية تتداعى بعد كل عملية، لأنهم يخشون بأن تتحول هذه العمليات إلى حالة اشتباك يومي”.

وحمل القيادي في حماس، حالة الركود في العمل المقاوم بالضفة إلى التنسيق الأمني المرفوض فصائليًا وشعبيًا، ولا يوجد أي داعٍ لاستمراره، مستدركًا بأن الاحتلال يبذل جهودًا وأموالًا في سبيل تفكيك حالة المقاومة بالضفة. كما قال.

وأكد بدران أن الحالة الجماهيرية في الضفة الغربية مجمعة على المقاومة، لكنها تحتاج إلى سقف سياسي داعم، داعيًا إلى ترك وهم عملية التسوية، والاتفاق وطنيًا على كيفية مواجهة الاحتلال.

وأضاف “إننا أمام فرصة تاريخيةـ أن تلحق قيادات الشعب الفلسطيني بشعبها الذي سبقها في طريق المقاومة”، مؤكدًا “إننا قادرون على إنجاز تقدم سريع في الميدان إذا توحدنا في مواجهة الاحتلال”.