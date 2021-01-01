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الاحتلال يمنع وصول المرابطين والمصلين من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مرابطين ومصلين من الداخل المحتل من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بزعم "التحريض والتسبب بانعدام الهدوء"، فجر اليوم الثلاثاء. ووثق شريط فيديو إيقاف الشرطة لحافلة كانت تقل مصلين من مدينة أم الفحم في طريقها إلى المسجد الأقصى وتفتيش المصلين تفتيشا كاملا.

وقال مصلون آخرون من أم الفحم إن "الشرطة منعتنا من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة". وأفاد ناشطون أنه جرى اعتقال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم.

#الاحتلال #المسجد الأقصى

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