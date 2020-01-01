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راشفورد يزف خبرا سارا لمانشستر يونايتد

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راشفورد يزف خبرا سارا لمانشستر يونايتد



وكالات / سما /

زفّ الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بشرى سارة لمشجعي "الشياطين الحمر" بشأن تعافيه من الإصابة.

وخضع راشفورد لجراحة في الكتف بالصيف الماضي، بعدما تسببت الإصابة في تقليص دوره مع منتخب إنجلترا خلال بطولة "يورو 2020".

وكتب اللاعب الإنجليزي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم إثنين سعيد, سأرى الطبيب قريبا للتشاور, كل شيء يسير على ما يرام، سأحصل على الضوء الأخضر للانضمام إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الصدارة.

#الشياطين الحمر #مانشستر يونايتد #ماركوس راشفورد #راشفورد

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