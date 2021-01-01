اليويفا يُوقف إجراءاته التأديبية تجاه ريال مدريد وبرشلونة يوفنتوس بسبب "السوبرليج"

وكالات / سما /

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف إجراءاته التأديبية تجاه ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس على خلفية اشتراكهم في المشروع المُثير للجدل “السوبرليج”.

وبحسب ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية فإن “اليويفا” أوقف الإجراءات التأديبية تجاه الأندية الثلاثة، وهي من كانت بين مجموعة ضمت 12 نادياً اطلقت المشروع المُثير للجدل.

وذكر التقرير أن الثلاثي رفض الانسحاب من المشروع، وكانت تجري التحقيقات بشأنهم في الإدعاء بخرقٍ مُحتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان المشروع الأساسي قد ضم أندية ليفربول وتشيلسي وأرسنال و توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا، فضلاً عن ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، علاوة على إنترميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وبعد الاحتجاجات الجماهيرية أعلنت أغلب الأندية انسحابها من المشروع المُثير للجدل، فيما تمسكت الأندية الثلاثة المذكورة بالفكرة.

وكان فلورنتينو بيريز المُدافع الأول عن مشروع السوبرليج قد أكد على أن تلك المُسابقة تهدف لتعويض الأندية مادياً بعد الأزمة التي هزت أركان أسرة كرة القدم حول العالم بسبب جائحة كورونا.