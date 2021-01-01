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أنشيلوتي: أتمنى تخطي إنجاز زيدان مع ريال مدريد

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي: أتمنى تخطي إنجاز زيدان مع ريال مدريد



وكالات / سما /

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه يتمنى أن يتخطى إنجاز نظيره الفرنسي، زين الدين زيدان، المدرب السابق للريال والذي نجح في الفوز بثلاثة ألقاب على التوالي مع اللوس بلانكوس في دوري ابطال أوروبا.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، على هامش مباراة الريال الثانية في دور المجموعات، ضد فريق شيريف تيراسبول المولدوفي في البيرنابيو، أنه لا يريد فقط أن يصل لما وصل إليه زيدان بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية، بل تخطي ذلك بتحقيق لقب رابع على التوالي.

وصرح مدرب الريال لوسائل الإعلام الإسبانية قائلاً “من الصعب مقارنة فريقي هذا بفريق زيدان، وبالطبع لا أتمنى تحقيق 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال مثله، بل أريد تحقيق 4″.

وأضاف أنشيلوتي” الانتقادات لا تزعجني، بالعكس أحياناً تفيد، ولكني لن أخرج أمام وسائل الإعلام وأقول أني أخطأت، ربما كان التشكيل في مباراة فياريال غير مناسباً”.

وعن اللعب بمودريتش في خانة صانع الألعاب قائلاً “لقد أبلى بلاءً حسناً ضد فياريال، ولكن عليّ أن أتذكر أنه في سن 36 عاماً، ولا أريده أن يعاني من مشاكل مع الإصابات”.

وبخصوص خانة الظهير الأيمن قال” الأمر يعتمد على المباراة ومن يلعب في الهجوم، لو كان رودريجو من يلعب، في هذه الحالة لن أحتاج إلى ظهير أيمن جيد في الضغط، لوكاس هو الأفضل في عملية الضغط”.

وعن حالة فيرلان ميندي قال” إنه في حال جيد، وأظن أنه سيعود إلينا عقب فترة التوقف المقبلة”.

#ريال مدريد #أنشيلوتي #كارلو أنشيلوتي #زين الدين زيدان

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