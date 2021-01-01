برشلونة يستعيد 3 مصابين قبل مباراة بنفيكا

وكالات / سما /

استعاد برشلونة ثلاثة مصابين في تدريبات الفريق الجماعية، أمس الإثنين، قبيل مواجهة بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وينزل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا، مساء الأربعاء، في لقاء يسعى من خلاله رجال المدرب رونالد كومان لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة في الكامب نو من بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد.

وعرف مران البارسا الجماعي اليوم عودة الثنائي بيدري وجوردي ألبا بعد فترة غياب بداعي الإصابة، فضلاً عن عودة سيرجي روبيرتو للتدريبات بعد تخلصه من مشاكل المعدة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الظهير الأيسر، ألبا، يعمل على التواجد ضد بنفيكا إلا أن الأمر يبدو صعباً، لكن لاعب الوسط الشاب، بيدري، أصبح في أتم الجاهزية لخوض اللقاء.

وكانت مشاكل المعدة قد تسببت في استبعاد روبيرتو من قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي، مساء الأحد، ليتخلص اللاعب من مشاكله ويصبح جاهزاً للمشاركة ضد بنفيكا.

وعزف برشلونة نغمة الانتصار على حساب ليفانتي محلياً، بأداء مميز ونتيجة بلغ قوامها ثلاثة أهداف دون رد، ليرفع الفريق ثقته بنفسه قبيل اللقاء الهام ضد بنفيكا.