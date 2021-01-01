  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يستعيد 3 مصابين قبل مباراة بنفيكا

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يستعيد 3 مصابين قبل مباراة بنفيكا



وكالات / سما /

استعاد برشلونة ثلاثة مصابين في تدريبات الفريق الجماعية، أمس الإثنين، قبيل مواجهة بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وينزل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا، مساء الأربعاء، في لقاء يسعى من خلاله رجال المدرب رونالد كومان لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة في الكامب نو من بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد.

وعرف مران البارسا الجماعي اليوم عودة الثنائي بيدري وجوردي ألبا بعد فترة غياب بداعي الإصابة، فضلاً عن عودة سيرجي روبيرتو للتدريبات بعد تخلصه من مشاكل المعدة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الظهير الأيسر، ألبا، يعمل على التواجد ضد بنفيكا إلا أن الأمر يبدو صعباً، لكن لاعب الوسط الشاب، بيدري، أصبح في أتم الجاهزية لخوض اللقاء.

وكانت مشاكل المعدة قد تسببت في استبعاد روبيرتو من قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي، مساء الأحد، ليتخلص اللاعب من مشاكله ويصبح جاهزاً للمشاركة ضد بنفيكا.

وعزف برشلونة نغمة الانتصار على حساب ليفانتي محلياً، بأداء مميز ونتيجة بلغ قوامها ثلاثة أهداف دون رد، ليرفع الفريق ثقته بنفسه قبيل اللقاء الهام ضد بنفيكا.

#برشلونة #بنفيكا #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

"واللا" العبري: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات جيش الاحتلال قرب بدو

في تصريح صادم .. الصحة العالمية: أستعدوا للجائحة القادمة

داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل

حزب الله يشيد بـ "يقظة" المقاومين الفلسطينيين وبرفض العراقيين للتطبيع

أولمرت: "إسرائيل" لا تملك القدرة العسكرية التقليدية لضرب المشروع النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

u

يديعوت في تقرير مطول .. السنوار ورفاقه يشكلون تحديًا كبيرًا لإسرائيل

حماس : الضفة الغربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ في فلسطين

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

قوات الاحتلال تصيب شابين في اقتحام بلدة قباطية وتشنّ حملة اعتقالات بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية