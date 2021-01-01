اعتراف مثير من جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وباريس

وكالات / سما /

أطلق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اعترافاً مثيراً قبل مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، في ملعب بارك دي برانس.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية على هامش اللقاء” باريس لديه كمية كبيرة من الجودة الهائلة في صفوفه، لا أعرف كيف سنتمكن من إيقافهم”.

وأضاف المدرب الكتالوني خلال المؤتمر الصحفي “ليس عليّ أن أصف ميسي، اسمه فقط يكفي للتحدث عنه، ما فعله طوال مشواره أكثر من مجرد أمر استثنائي، وأتمنى ألا يغيب عن المباراة وأن يكون حاضراً من أجل المتعة”.

وعن رحيل ميسي إلى باريس قال جوارديولا” بالطبع كانت مفاجأة لي وللجميع، ولكن ما حدث قد حدث، والكل قبل الأمر، قبل وقت طويل لم يكن ممكناً أن تتوقع ذلك، ولكن كما تعرفون هكذا هي الحياة دوماً”.

واستمر في حديثه عن ميسي قائلاً “الشيء الأهم الآن هو أن يكون ميسي سعيداً في باريس”.

وأكد مدرب السيتي خلال المؤتمر أن لاعب الوسط إلكاي جوندوجان، الذي أصيب ضد ساوثهامبتون في وقت مبكر هذا الشهر، لن يكون لائقاً للمشاركة مع الفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.