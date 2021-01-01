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ديون الأردن الخارجية تصعد إلى مستوى غير مسبوق

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديون الأردن الخارجية تصعد إلى مستوى غير مسبوق



وكالات - سما-

بلغ مجموع ديون الأردن الخارجية حوالي 14.5 مليار دينار (20 مليار دولار)، حتى النصف الأول من 2021، بما يشكل مستوى هو الأعلى بتاريخ الأردن وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للبيانات، فقد سجل مجموع الدين الخارجي 14.5 مليار دينار، متضمنة ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

والديون الخارجية هي جزء من الديون الكلية، لكنها تكون مستحقة للدائنين خارج البلاد، مثل الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب السندات وغيرها من الأشكال.

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