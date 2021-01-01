الصحة بغزة : 7 حالات وفاة و1295 إصابة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع حالات وفاة و1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4661 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل سبع حالات وفاة، ليرتفع العدد الى 1361 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1356 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 145487 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 166772 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 19924 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 253 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 412321 شخصا.