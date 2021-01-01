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الشرطة الاسرائيلية تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى الأقصى وتعتقل شابين

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الداخل المحتل / سما /

منعت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، مصلين من أراضي الـ48 من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد ناشطون حسب ما نقل موقع "عرب 48"، بأنه جرى اعتقال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم، ومحمد ستيتي من عكا، أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، بعد أن أوقفت قوات من الشرطة الإسرائيلية حافلات متوجهة من أراضي الـ 48 إلى الأقصى.

وكان ناشطون من القدس وأراضي الـ 48، أطلقوا دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، ردا على اقتحامات المستوطنين والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أمس.

واقتحم نحو 778 مستوطنا، امس، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

#الشرطة الاسرائيلية #أم الفحم #عكا #المسجد الأقصى

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