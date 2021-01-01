إصابة راعي أغنام بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه بمسافر يطا

الخليل / سما /

أصيب راعي أغنام، اليوم الثلاثاء، في اعتداء للمستوطنين، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور ، بأن مستوطني "يعقوب طاليا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، اقتحموا المراعي في قرية لصيفر بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على الشاب عثمان أبو قبيطة، اثناء رعيه أغنامه في أرضه، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه ورضوض في أنحاء جسده، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مستوطنو "يعقوب طاليا" المسلحون، هاجموا أمس رعاة الماشية في القرية المذكورة، ومنعوهم من رعي مواشيهم في أراضيهم، وأجبروهم على مغادرتها.

الجدير بذكره، أن قوات الاحتلال عزلت قرية لصيفر التي تقطنها عائلة أبو قبيطة، خلف مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، واستولت على أراضي المواطنين، وارغمتهم على التنقل ما بين قريتهم والبلدات المجاورة عبر حاجز أقيم على مقطع الجدار.