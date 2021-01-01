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مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا من باحاته

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا من باحاته



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أحد المصلين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا بالضرب على شاب في باحات الأقصى، ومنعوه من الصلاة، قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة.

وكان نحو 778 مستوطنا اقتحموا الأقصى، أمس، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #الاحتلال

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