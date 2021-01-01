  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شكر الرئيس السيسي.."هنية": " مباراة في حب مصر هي هي عنوان التواصل بين الشعوب العربية

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكر الرئيس السيسي.."هنية": " مباراة في حب مصر هي هي عنوان التواصل بين الشعوب العربية



غزة/سما/


أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الرياضة هي رسالة محبة وانتماء، وعنوان لتعزيز التواصل والتعاون بين المجتمعات والشعوب، خلال مباراة "في حب مصر" التي ضمت نجوم الكرة الغزية بقميص الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك والتي نظمت مساء اليوم الاثنين في استاد فلسطين بغزة بمشاركة جماهيرية كبيرة من جماهير الناديين العريقين.

ونقل عبد السلام هنية شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة  والشعب المصري، على دورهم في مساندة الشعب الفلسطيني والبدء في الإعمار وإزالة ٱثار العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأشار هنية أن الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير من رابطتي محبي ومشجعي ناديي الأهلي والزمالك في فلسطين يعبر عن حجم المحبة التي يحملها الشعب الفلسطيني للأشقاء في مصر، ويؤكد على العلاقة التاريخية بالكرة المصرية.

يذكر أن المباراة أقيمت تحت "شعار لا للتعصب" بالتعاون مع محبي ومشجعي الناديين الأهلي والزمالك في فلسطين، جمعت المباراة الأولى قدامى اللاعبين بزي الاهلي والزمالك، ومباراة أخرى بين نجوم لاعبي الأندية الغزية.ط، كما تم تكريم هشام معمر الفائز في مسابقة التعليق الرياضي في قنوات "on time sport"، وتكريم سهيل نشوان مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك في فلسطين.

8EC7E6DD-EB2D-4214-8888-E0ACA587F374
FD19FBCC-DE9E-4D48-9C3B-08C11E5B1E08
B7863F28-66CB-4D99-A1D3-55C098EEE942
383988D1-D09C-4D63-BE0E-055C5A86CC59
B76D8A80-14C3-448D-82E3-D018A364E4CF
9648070D-1DCC-4C14-B27D-0AB0ACA93FAE

الأكثر قراءة اليوم

أبو يوسف: الأموال التي صادرتها السودان من "حماس" جمعت باسم شعبنا

الصحة بغزة : موجة كورونا الثالثة في ذروتها ونتوقع موجة جديدة في هذا الموعد ..

"واللا" العبري: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات جيش الاحتلال قرب بدو

داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات وتلاوة التهم وسرد وقائع ما جرى

حزب الله يشيد بـ "يقظة" المقاومين الفلسطينيين وبرفض العراقيين للتطبيع

الأخبار الرئيسية

التعليم بغزة تعلن تغيير موعد بدء الفترة الصباحية بالمدارس

قوات الاحتلال تصيب شابين في اقتحام بلدة قباطية وتشنّ حملة اعتقالات بالضفة

تفاصيل جديدة عن عملية برقين: الاحتلال يزعم ضبط متفجرات وعبوات ناسفة لـ”خلية حماس”

الجهاد الاسلامي: كشف المقاومة هوية قائد الشاباك الجديد يعني عملياً أنه أصبح خارج الخدمة

الرئيس يعقب على قرار حزب العمال البريطاني: رسالة قوية لاسرائيل..والاحتلال نهايته قد اقتربت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية