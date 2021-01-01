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تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنكروا بزي منقبات.. كشف هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات



رام الله / سما /

كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية، هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح على محل للمجوهرات في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه وبعد البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة بقضية السطو المسلح الذي تعرض له محل لبيع المجوهرات أمس بمدينة طولكرم وسرقة كمية من المجوهرات من داخله، تم التعرف على المشتبه فيهم بعملية السطو وتحديد هويتهم، حيث فر المنفذون من المكان بواسطة مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى أراضي الـ48 ومن ثم قاموا بحرق المركبة.

وأكد البيان، أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصلان العمل على متابعتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

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