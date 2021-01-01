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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الاسرائيلي في ساحاته، واصابة جنديين اسرائيليين خلال اقتحام ومواجهات تخللها إطلاق نار في نابلس، واعتداء الاحتلال على مدرستين وعربدة المستوطنين في القدس ومسافر يطا.

كما أبرزت الصحف الثلاث في عناوينها ترحيب الرئيس محمود عباس، بتأييد حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على اسرائيل، وقرار مجلس الوزراء اعتماد خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يرحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على اسرائيل والدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين

الرئيس يهاتف الملك عبد الله الثاني للاطمئنان على صحة ولي العهد والأسيرة المحررة خالدة جرار مهنئا بالإفراج عنها

- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يحول باحاته إلى ثكنة عسكرية

- اشتية: سنعمل على تعزيز الوجود في الحرم الإبراهيمي وتقديم متطلبات الصمود في البلدة القديمة

- مجلس الوزراء يقرر اعتماد خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار

- 21 وفاة و2200 اصابة بكورونا

* "القدس":

- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الاٌقصى ويرفعون العلم الاسرائيلي داخل الحرم للمرة الأولى

- الحكومة تقرر اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار

- اشتية: تعزيز الصمود بالحرم الابراهيمي والخليل القديمة في أعلى سلم أولوياتنا

 - "قرار تسوية الأراضي بالقدس الشرقية" خطر يهدد عقارات ومساحات واسعة بالمدينة

- اصابة جنديين اسرائيليين خلال اقتحام ومواجهات تخللها إطلاق نار في نابلس

- الاحتلال يعتدي على مدرستين ومستوطنون يعربدون في القدس ومسافر يطا

* "الأيام":

- الرئيس يرحب بتأييد حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل

- مواجهات في نابلس تصديا لاقتحام قبر يوسف ووقوع صدامات في البيرة واعتقالات في بدو

- غضب وتنديد برفع مستوطنين علم اسرائيل وأداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى

- مجلس الوزراء يقرر اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار

- 21 وفاة بكورونا ورصد 2200 إصابة.. "الصحة": تزايد الإقبال على تلقي اللقاح

#الصحف الفلسطينية

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