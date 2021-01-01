"فتح" تدعو بريطانيا للتجاوب مع قرارات أعضاء المؤتمر السنوي لحزب العمال

بروكسل /سما/

دعت حركة "فتح"، اليوم الإثنين، الحكومة البريطانية إلى التجاوب مع قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني ودعوتهم لاستخدام العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وطالب المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال في بيانٍ صحفي، الأحزاب الصديقة في أوروبا بتبني خطوات مماثلة ووضعها موضع التنفيذ، بما يعطي الشعب الفلسطيني أملاً بعدالة المواقف الدولية تجاه الشرعية الدولية والقانون الدولي ويضع حداً لمحاولات إسرائيلي التملص من ذلك.

وثمن نزال، تأييد حزب العمال البريطاني لخطوات دولة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية ودعوته لوضع معايير صارمة ضد النشاطات التجارية مع "إسرائيل"، ومن أبرزها تطبيق الحظر على بيع الأسلحة البريطانية للاحتلال نظراً لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال: "إنّ هذه الخطوات الشجاعة من حزب العمال البريطاني الصديق هي في سياق ما ينتظره شعبنا من المملكة المتحدة استناداً إلى دورها التاريخي ومسؤوليتها الأخلاقية في تكريس حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف".

وأضاف: "أنّ الأطراف التي تتراخى في شجب جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم البعد الكوني لحقوق الإنسان أو ترسخ مكانة القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الشعوب، بل تخدم قوى التطرف في العالم".