الرجوب يتفقد جرحى برقين في مشافي جنين

جنين /سما/

قام محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، اليوم الاثنين، بزيارة للمصابين الذين تم استهدافهم برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقين، ويرقدون على سرير الشفاء في مشافي المدينة.

وأكدالرجوب أن شباب فلسطين سيبقون شعلة وفاء لقضيتهم العادلة حتى تحقيق النصر واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أن ارادة شعبنا ستبقى دوماً أقوى من الاحتلال ومخططاته التي ستتحطم على صخرة الصمود والثبات والتمسك بحقه وأرضه.

وكانت قوات الاحتلال داهمت فجر أمس بلدة برقين جنوب غرب جنين، في عملية عسكرية كبيرة، استشهد خلالها شاب وفتى وأصيب 8 أخرين برصاص الاحتلال.