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التشيك تعلن شراء نظام دفاعي عسكري إسرائيلي بقيمة 630 مليون دولار

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشيك تعلن شراء نظام دفاعي عسكري إسرائيلي بقيمة 630 مليون دولار



القدس المحتلة /سما/

أعلنت جمهورية التشيك أنها قررت شراء أربع بطاريات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز "Spyder" التي تنتجها الشركة الحكومية الإسرائيلية لصناعة الأسلحة "رفائيل"، في صفقة تصل قيمتها إلى 630 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع إنها ستدفع 630 مليون دولار مقابل النظام الذي تصنعه شركة رفائيل الإسرائيلية (سلطة تطوير الأسلحة)، مشيرة إلى أنها "بحثت في شراء تسعة أنظمة مختلفة من سبعة منتجين ووجدت أن إسرائيل قدمت أفضل قيمة".

وأضافت: "نظام Spyder الإسرائيلي أظهر أنه الأكثر فعالية ويتوافق مع احتياجات التشيك ويتوافق مع معايير الناتو"؛ وأشارت الوزارة التشيكية أن الصفقة مع إسرائيل ستتم بحلول عام 2026.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد صرّح في هذا السياق: "نشكر الحكومة التشيكية على شراكتهم وعلى قرار تزويد جيشهم بأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. هذه خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات الأمنية بين بلدينا، وهي أيضًا أخبار رائعة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية خلال هذه الفترة المعقدة".

يذكر أن شركة "رفائيل" لأنظمة الدفاع الجوي تشتهر بتطوير منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية المضادة للصواريخ، بالإضافة إلى منظومة Spyder المتنقلة لاعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عبر صواريخ أرض جو.

#جمهورية التشيك #اسرائيل #نظام دفاعي عسكري إسرائيلي

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