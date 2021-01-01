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مقاتلات "إف-35" الأمريكية تدخل خدمة سلاح الجو الإسرائيلي

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات "إف-35" الأمريكية تدخل خدمة سلاح الجو الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

دخلت ثلاث مقاتلات جديدة من الجيل الخامس من طراز "F-35I Adir" خدمة سلاح الجو الإسرائيلي.

وستكون المقاتلات الجديدة جزءا من السرب 116 لأسود الجنوب وستساهم في "مهمة حماية سماء الولاية"، حسبما جاء على صفحة "تويتر" للجيش الإسرائيلي.

ووصلت طائرة "F-35I Adir" إلى قاعدة نيفاتيم في 26 سبتمبر/أيلول، ووصلت ثلاث مقاتلات من طراز "F-35" إلى نفس المنشأة في أبريل/نيسان 2021.

وتم تطوير تعديل "F-35I Adir" في شركة "Lockheed Martin" لإسرائيل. في الوقت ذاته، زودت الطائرات بالكترونيات طيران وأسلحة، تتكيف مع المهام المحددة للقوات الإسرائيلية. وفقًا للعقد الموقع، ستتلقى إسرائيل مجموعة من 25 مقاتلة جديدة من الجيل الخامس تم تصميمها في الولايات المتحدة.

#سلاح الجو الإسرائيلي #طائرات إف-35

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