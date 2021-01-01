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اشتية: المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة بالخليل على أعلى سلم أولوياتنا

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة بالخليل على أعلى سلم أولوياتنا



رام الله /سما/

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال زيارته وتجوله في باحات وساحات وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستلبي كل ما هو مطلوب لتعزيز صمود المواطنين في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بمدينة الخليل، وستوفر كل ما هو مطلوب منها في هذا الاطار.

وقال اشتية: "نحن اليوم موجودون في الحرم الإبراهيمي الشريف، شاهدنا نموذجًا للتمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال من خلال تقسيمها المدينة الىH2 وH1 و(أ) و(ب) و(ج)، والحرم الإبراهيمي نموذج للتقسيم والحرب الممنهجة على المصلين وعلى وجودنا وتاريخنا وديننا وتراثنا".

وأضاف: "سنعمل على تعزيز الوجود في الحرم والبلدة القديمة سواء من ناحية الكادر البشري أو توفير أي احتياج مطلوب من الحكومة يساهم في صمود المواطنين".

وتابع اشتية، "الحرم الإبراهيمي مسجّل كجزء من التراث العالمي لدى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وعليهم القيام بدورهم لحماية هذا التاريخ الذي يخص بشكل أساسي ديننا الحنيف، الحرم جزء أساسي من المشهد السياسي الفلسطيني الذي وقع تحت الاحتلال كجزء من أرضنا عام 1967م ولذلك الحل في الحرم ليس حلًا دينيًا بل هو سياسي بالأساس، وحينما ينقشع هذا الاحتلال عن فلسطين حتما سينقشع ويزول عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وسيبقى شعبنا وفيًا للحرم والمقدسات ولديننا وتراثنا وتاريخنا وللخليل وفلسطين".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الحرم الإبراهيمي

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