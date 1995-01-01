"الشعبية" تنعي المناضلة والناشطة المجتمعية عزة "الكفارنة"

غزة /سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة التقدمية والناشطة المجتمعية / عزة عزات قاسم " الكفارنة" التي نشطت في اتحاد لجان المرأة وسلسلة رياض الشهيد غسان كنفاني في قطاع غزة، ورحلت صباح اليوم عن عمر يناهز (59 عاماً) بعد رحلة نضال طويلة لمناضلة ثورية ورمزاً من رموز الحركة النسوية التقدمية.

وتقدمت الجبهة الشعبية بخالص التعزية لعموم عائلة "قاسم" الكفارنة ولجماهير شعبنا وحركته النسوية.

وقالت الجبهة في بيان النعي: "شَكل رحيل المناضلة خسارة لفلسطين والحركة النسوية، التي ظلت حتى لحظاتها الأخيرة مؤمنة بمبادئ التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والمساواة، وجسدت ذلك سلوكاً يومياً مُعاشاً لمسه كل من عايشها في الحياة الخاصة أو العامة".

وأكدت الجبهة، "أنها (الفقيدة) ستظل خالدة في قلوب وأذهان احرار شعبنا بخلود نضالها ومبادئها الثورية".

السيرة الذاتية للمناضلة الراحلة:

- مواليد مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة عام 1962 .

- أم لأربعة أبناء شابين وابنتين.

- أنهت دراستها الثانوية في مدرسة الزهراء بمدينة غزة.

- انتقلت إلى الضفة للدراسة في جامعة بيرزيت.

- حاصلة على شهادتي الماجستير والدكتوراة في علم الاجتماع من جمهورية مصر العربية.

- انخرطت في صفوف النضال مبكراً من خلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكانت ضمن المؤسسين لخلايا المرأة الحزبية.

- تعرضت للاعتقال وفرُضت عليها الإقامة الجبرية عام 1987 خلال نشاطها السياسي والكفاحي، وخاصة عند اندلاع الانتفاضة الأولى.

- من الناشطات الاوائل في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في قطاع غزة.

- مثلت الأطر النسوية التابعة لمنظمة التحرير في قطاع غزة.

- أسست مؤسسة مشرقيات عام 1995 للنشاط النسوي.

- أحد أبرز الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق المرأة في قطاع غزة، وتوعيتهن بنضالهن وواجبهن الوطني.

- امتلكت شخصية جريئة ومثقفة من طراز رفيع.