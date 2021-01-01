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الأسير مقداد القواسمة بوضع صحي خطير في مستشفى "كابلان"

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير مقداد القواسمة بوضع صحي خطير في مستشفى "كابلان"



رام الله /سما/

قال المحامي جواد بولس، إنّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (68) يومًا، يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، بوضع صحي مقلق وخطير.

وأضاف بولس الذي حاول زيارته في المستشفى، أن السّجانين لم يسمحوا له بزيارته بشكل وجاهي، وتمكّن من رؤيته عن بعد، وذلك بعد ادعائهم أنه لا يوجد تنسيق، في محاولة جديدة لعرقلة زيارته.

ولفت بولس إلى أنه وبعد لقائه الأطباء في المستشفى أكدوا له، أنّ أعراضًا مقلقة وخطيرة بدأت تظهر على الأسير القواسمة، وأن إدراكه لما يجري حوله بدأ يقل، وأنه يعتمد مؤخرًا على الماء فقط.

يُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو معتقل منذ شهر يناير 2021، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015.

#المحامي جواد بولس #الاسير مقداد القواسمة #اضراب عن الطعام

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