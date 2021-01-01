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إصابة ولي العهد الأردني بكورونا وقرار بشأن الملك والملكة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ولي العهد الأردني بكورونا وقرار بشأن الملك والملكة



عمان /سما/

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس "كورونا".

وقال الديوان الملكي، في يبان له، إن "الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً"، مشيرا إلى أنه وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع، "سيخضع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام".

وأكد البيان أن نتائج فحوصات الملك والملكة التي أجريت اليوم كانت سلبية، متمنيا الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صرح أمس الأحد، أن "القطاع الطبي الأردني يتمتع بسمعة طيبة يجب المحافظة عليها، من خلال دعم التنافسية وتشجيعها".

ونوه الملك عبد الله، خلال زيارته إلى مستشفى العبدلي، إلى أهمية البناء على هذه السمعة للاستثمار في السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في المملكة، يواصل تقديم أفضل الخدمات وإثبات قدراته، رغم التحديات التي يواجهها في التعامل مع أزمة كورونا. ولفت إلى أهمية تقييم أداء أي قطاع ضمن منظور شمولي، مشيراً إلى ضرورة معالجة الأخطاء أينما طرأت.

وسجل الأردن 16 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و438 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 818796 إصابة، كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الوفيات إلى 10669 وفاة.

#الديوان الملكي الأردني #الأمير الحسين بن عبدالله الثاني #ولي العهد الأردني #الاردن #فيروس كورونا

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