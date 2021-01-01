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كهرباء غزة تعلن تمديد حملة الإعفاء من الرسم الثابت للراغبين للتحويل للعداد المسبق

الإثنين 27 سبتمبر 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تعلن تمديد حملة الإعفاء من الرسم الثابت للراغبين للتحويل للعداد المسبق



غزة /سما/

قررت  إدارة كهرباء غزة تمديد حملة الإعفاء من الرسم الثابت للمواطنين المنتفعين من عدادات عادية ويرغبون بالتحول لنظام مسبق الدفع وكذلك للمواطنين الراغبين بالحصول على اشتراكات مسبقة دفع جديدة، وذلك استجابة لمطالب العديد من المواطنين والجهات والأطراف الوطنية والأهلية، و ذلك في إطار توجهات الشركة الهادفة لتحفيز المشتركين على الالتزام. 

و تبذل الشركة جهودا في سبيل تحسين  خدماتها في ظل أزمة الكهرباء والنقص الكبير في امداداتها و الاحتياجات المتنامية من قبل القطاعات المختلفة. 

وتؤكد الشركة بأنها ماضية في تنفيذ خططها التطويرية والتنموية وتنفيذ مشاريعها المختلفة بما يتوفر لديها من إمكانيات و ما  يحقق المصلحة العامة

#كهرباء غزة #قطاع غزة

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