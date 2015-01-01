الرئيس يهاتف الأسيرة المحررة خالدة جرار

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، الأسيرة المحررة خالدة جرار، مهنئا بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما قدم الرئيس، للأسيرة المحررة جرار، التعازي بوفاة ابنتها سهى، التي وافتها المنية ووالدتها في سجون الاحتلال.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية، مشيدا بنضالات وصمود شعبنا، خاصة الأسرى.

من جهتها، شكرت جرار الرئيس على الاتصال.

وقضت جرار حكما بالسّجن لمدّة عامين في اعتقالها الأخير وأفرج عنها أمس الأحد، علماً أنها تعرّضت للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال عام 2015 وأمضت 15 شهرا، وعام 2017 وقضت 20 شهراً، بين أحكام وسجن إداري.