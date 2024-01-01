حزب الله يشيد بـ "يقظة" المقاومين الفلسطينيين وبرفض العراقيين للتطبيع

بيروت /سما/

دان حزب الله بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة، واصفاً هذه الاعتداءات بأنّها "تجسيد واضح لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو".

وأشاد حزب الله، في بيان، بـ"يقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه"، متقدماً من الشعب الفلسطيني وعوائل الشهداء بـ"أحر التعازي والمواساة"، معرباً عن أمله بـ"أن تكتب هذه التضحيات والبطولات نصراً قريباً بإذن الله".

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر أمس الأحد، عدواناً على بلدتي جنين وبدو في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أدّى الى ارتقاء 4 شهداء، وإصابة عدد من ضباط قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أدان حزب الله مؤتمر التطبيع مع العدو الإسرائيلي، والذي عُقد مؤخراً في مدينة أربيل العراقية، معتبراً المؤتمر بأنّه "محاولة فاشلة للترويج لثقافة الحوار مع العدو"، إلا أنّها "وئدت في مهدها".

وحيا حزب الله المواقف الرسمية والسياسية والشعبية والدينية "الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو"، مشيداً بـ"الإجراءات القضائية العراقية التي جرّمت هؤلاء المطبّعين، الأمر الذي يعكس وعياً مميزاً عند الشعب العراقي ومكوناته السياسية، ومناعته الوطنية ضد مشروع التطبيع في الشرق الأوسط".

كما ونوّه حزب الله بـ"ثبات الشعب العراقي على موقفه القوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

يذكر أنّ أربيل شهدت، قبل أيام، مؤتمراً باسم "السلام والاسترداد"، والذي دعا إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.