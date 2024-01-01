انطلاق مهرجان التراث الفلسطيني الثاني في اسطنبول

انقرة /سما/

نظمت سفارة فلسطين لدى تركيا، ورابطة الجالية الفلسطينية في اسطنبول، ومؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني، مهرجان التراث الفلسطيني الثاني.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات والفعاليات التي تربط الأسر الفلسطينية بقضيتها، مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات الفلسطينية التركية في كل المجالات.

وقال مصطفى إن السفارة تتابع مع الجهات التركية المسؤولة ومع الجهات الفلسطينية حل المشاكل التي يواجهها أبناء الجالية في إطار القانون التركي، مطالبا أبناء الجالية بنقل الصورة الحضارية دوما عن الفلسطينيين من خلال المعاملات مع المجتمع التركي.

بدوره، أشار رئيس الجالية الفلسطينية في اسطنبول حازم عنتر، الى ان الجالية أسست لعمل مجتمعي يمثل كل ألوان الطيف الفلسطيني.

وفي كلمته، قال رئيس مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس الأسطة، إن المؤسسة استطاعت توثيق العديد من التجارب النضالية من خلال أفلام وثائقية تحفظ هذه التجارب للأجيال القادمة.

وقدمت فرقة فنية، خلال المهرجان، عروضا من الدبكة الفلسطينية.

وكان قد شارك في المهرجان رئيس الجالية الفلسطينية في ألمانيا علي معروف، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية ومدراء المدارس الفلسطينية في اسطنبول وعشرات الأسر الفلسطينية وأطفالها.