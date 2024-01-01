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إصابة مستوطن وتضرر مركبته رشقًا بالحجارة في سلوان

الإثنين 27 سبتمبر 2021 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن وتضرر مركبته رشقًا بالحجارة في سلوان



القدس المحتلة / سما /

أصيب مستوطن، مساء اليوم الاثنين، وتضررت مركبته جراء تعرضه للرشق بالحجارة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن المستوطن أصيب بجراح فيما تعرضت مركبته لأضرار بعد أن قام شبان مقدسيون برشق المركبة التي يستقلها بالحجارة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر مقدسية بأن تعزيزات احتلالية وصلت إلى المكان تزامنا مع اندلاع مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال.

ويشهد الحي بشكل شبه يومي اقتحامات ومواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين على خلفية الأطماع الاستيطانية ومحاولات الإخلاء والهدم لبعض المنازل.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

#اصابة مستوطن #المسجد الاقصى #الرشق بالحجارة

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