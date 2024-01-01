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"والا" العبري: الكشف عن فشل في هيكيلة البناء بسجن "إيشل" تسمح للأسرى بالهروب

الإثنين 27 سبتمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"والا" العبري: الكشف عن فشل في هيكيلة البناء بسجن "إيشل" تسمح للأسرى بالهروب



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جناحاً مخصصاً للسجناء الجنائيين، في سجن "إيشل"، جنوب فلسطين المحتلة، بعد العثور على "ركائز" تسمح للأسرى بالهروب، كما حدث في القسم بسجن "جلبوع" الذي تمكن ستة من انتزاع حريتهم منه، في السادس من أيلول الحالي.

وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها إدارة سجون الاحتلال، كشفت عن "فشل هيكيلة البناء" في سجن "إيشل"، على غرار سجن "جلبوع"، وقررت إجراء اختبارات هندسية في مزيد من الأقسام بالسجن، خلال الأيام المقبلة.

ووجهت وسائل إعلام إسرائيلية وجهات سياسية وأمنية، انتقادات واسعة لإدارة سجون الاحتلال وجهاز الاستخبارات فيها، بعد فشلها في منع الأسرى من انتزاع حريتهم عن طريق نفق حفروه، في جلبوع، لعدة شهور، دون أن تتمكن من كشفهم.

وطالب مسؤولون في المنظومة الأمنية بدولة الاحتلال، بإجراء مراجعات لأداء إدارة السجون والأجهزة الاستخباراتية، بعد عملية نفق الحرية في "جلبوع"، وأعلنت حكومة الاحتلال عن تشكيل لجنة تحقيق.

#السجون الاسرائيلية #سجن ايشل #الاسرى الفلسطينيين

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