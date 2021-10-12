الزراعة: بدء موسم قطف الزيتون بـ 12 أكتوبر القادم

غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة إن موسم قطف الزيتون سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021، وذلك انسجاماً مع القرار المعمول به في المحافظات الشمالية.

وأشارت الوزارة، إلى تأخر موعد قطف الزيتون لأصناف النبالي المحسن و (18 K) الى 1/11/2021 وذلك للحصول على افضل كمية ونوعية من الزيت.

ودعت لضرورة تحري صفات النضج في ثمار الزيتون قبل عملية الحصاد.

وفي السياق، شددت على اهمية التزام اصحاب المعاصر بالتعليمات الفنية الصادرة عنها بشأن المعايير العامة لعصر الزيتون.

كما دعت الزراعة أصحاب المعاصر بالالتزام بالعمل وفقاً لبروتوكولات وإجراءات السلامة، حسب تعليمات وزارة الصحة،وذلك حرصاً على سلامة العاملين في ظل تفشي وباء كورونا.