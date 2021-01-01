"العمل بغزة" تعلن تشغيل أوائل خريجي كليات التدريب المهني

غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل في غزة عن تشغيل العشرات من أوائل خريجي كليات التدريب المهني الحكومية في مؤسسات القطاع الخاص لمدة 3 شهور.

وقال مدير عام التدريب المهني بالوزارة عبد الله كلاب في تصريح صحفي، إنه سيتم تشغيل 108 من أوائل الخريجين من كليات التدريب المهني التابعة لوزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والعمل في القطاع الخاص بعقود عمل لمدة 3 شهور بمكافأة شهرية قدرها 200 دولار.

وذكر كلاب، أن أوائل الخريجين موزعين كالتالي: 40 من وزارة العمل، و40 آخرين من وزارة التنمية الاجتماعية، و28 من التربية والتعليم.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع دمج الخريجين من في سوق العمل، وضمان استدامة فرص تشغيلهم في القطاع الخاص.