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الليكود يشن هجوماً حاداً على بينت: أظهر نفسه أمام العالم كسياسي إسرائيلي عديم الخبرة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يشن هجوماً حاداً على بينت: أظهر نفسه أمام العالم كسياسي إسرائيلي عديم الخبرة



القدس المحتلة / سما /

هاجم حزب "الليكود" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رئيس حكومة اسرائيل  نفتالي بينيت، على خلفية تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وقال الليكود، في بيان له، إن "بينت ألقى خطابًا فارغًا أمام قاعة فارغة، وحديثه عن إيران كان بكلمات جوفاء بعد أن وعد بعدم خوض أي صراع عالمي ضد الاتفاق النووي الإيراني وإخضاع أنشطة إسرائيل للتنسيق المسبق مع أمريكا".
 
وأضاف أنه أظهر نفسه أمام العالم كسياسي إسرائيلي عديم الخبرة وقد حصل حزبه على 6 مقاعد بالكنيست فقط، كان مثل شجرة سقطت في غابة ولم يراها ولم يسمع بها ولم يهتم بها أحد، ولن تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الثناء على الخطاب الذي لا معنى له".
 
وأوضح حزب المعارضة الإسرائيلي: أن "بينت تحدث عن النجاح في مواجهة كورونا؟ بعد أن أخذ إسرائيل من المركز الأول الذي أوصلها له نتنياهو إلى الآخر، مبينًا أن معدل الإصابات وصل في عهد نتنياهو إلى صفر، لكن بلغ ذروته في عهد بينت حيث توفي ما يقرب من 1300 شخصًا بالفيروس، بعد أن تأخر لقرابة شهرين في إحضار ملايين اللقاحات المدفوع ثمنها، لقد كانت في المستودعات في أوروبا بدل من نقلها جوًا لإسرائيل في الوقت المناسب، إنه لم يتخذ خطوة حقيقية لمنع انتشار الوباء".

#حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية

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