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حكمان بالمؤبد لمدانين بتهمة القتل القصد

الإثنين 27 سبتمبر 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكمان بالمؤبد لمدانين بتهمة القتل القصد



رام الله / سما /

أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي فهمي العويوي، حكما بإدانة المتهم (م،أ) عن تهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور، حكما بإدانة المتهم (ع،ب) عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس المؤبد.

جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة أريحا أمل مصيص، ووكيل نيابة رام الله محمد مسعد، بعد إحالة الملفات الى المحاكم المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

#محكمة بداية أريحا

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