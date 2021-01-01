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مجدلاني يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بإحداث تحول تجاه القضية الفلسطينية بعد فوزه بالانتخابات

الإثنين 27 سبتمبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بإحداث تحول تجاه القضية الفلسطينية بعد فوزه بالانتخابات



رام الله / سما /

 بعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني برقية تهنئة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لفوزه بالانتخابات البرلمانية .

وقال د.مجدلاني: “إن فوز شركائنا في الاشتراكية الدولية بالانتخابات يؤكد  ثقة شعبكم بحزبكم وبدوركم”.

وتابع مجدلاني، “متمنين التوفيق بتشكيل حكومة يسار مع الحلفاء الطبيعيين، ونأمل أن تحدث هذه الحكومة تحولاً ملموساً بالعلاقة مع دولة فلسطين وفي مقدمة ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

واختتم د.مجدلاني، “باسمي شخصياً ونيابة عن كافة الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني نتقدم لكم بالتهنئة ونتطلع لبناء علاقات ثنائية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وتطوير هذه العلاقات على كافة المستويات، ونحن على ثقة كبيرة بدعمكم ومساندتكم للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التخلص من آخر احتلال في العالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطينية والتي أقرتها كافة قرارات الشرعية الدولية “.

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي

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