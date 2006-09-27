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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله / سما /

 دخل أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال اليوم الإثنين، وهم: الأسير حسام هاشم محمد قيسية (43 عامًا) من الخليل والذي دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2005 وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.

أما الأسير محمد جمال محمد يعقوب (35 عامًا)، وهو من طولكرم، فقد دخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله 27/09/2006، والأسير أحمد مجدي عبيد (26 عامًا)، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2017، وهو محكوم بالسجن 6 أعوام.

والأسير مهند عبد اللطيف أحمد حماد (41 عامًا)، من رام الله، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2006 ، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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