أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله / سما /

دخل أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال اليوم الإثنين، وهم: الأسير حسام هاشم محمد قيسية (43 عامًا) من الخليل والذي دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2005 وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.

أما الأسير محمد جمال محمد يعقوب (35 عامًا)، وهو من طولكرم، فقد دخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله 27/09/2006، والأسير أحمد مجدي عبيد (26 عامًا)، من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2017، وهو محكوم بالسجن 6 أعوام.

والأسير مهند عبد اللطيف أحمد حماد (41 عامًا)، من رام الله، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/09/2006 ، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.