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دولة فلسطين ترحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة فلسطين ترحب بقرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على إسرائيل



لندن /سما/

رحبت دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المعقد في مدينة برايتون جنوب انجلترا على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين “النكبة المستمرة في فلسطين، هجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل”.

كما أشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط اإرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبارتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعياً نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم “للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد”.

ودعا مشروع القرار اليوم حزب العمال بوضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل والتي تشمل حظراً على بيع الأٍسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب القرار حزب العمال بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

من جهته، وصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط، قرار حزب العمال بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات القادمة.

وقال زملط: “إن أهمية القرار تأتي من موقف تبلور داخل الحزب في مواجهة تعنت إسرائيل وإفشالها لعملية التسوية السياسية وحل الدولتين حسب القرارات الدولية”.

وأضاف زملط قائلاً: “إن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظام استعماري وفصل عنصري ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال والأبارتهايد”.

وأكد السفير زملط أن قرار المؤتمر العام لحزب العمال بفرض حظر شامل لبضائع المستوطنات ومنع الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات ووقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال يشكل تطور هام في مواقف الحزب، بالإضافة الى إعادة التأكيد على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال شكل الحزب حكومة بريطانية.

وشكر السفير زملط أصدقاء فلسطين في الحزب ونقابات العمال وحملة مناصرة فلسطين في بريطانيا وأعضاء مؤتمر وقاعدة حزب العمال على جهودهم الحثيثة في الوصول لهذا القرار الهام.

#فلسطين #حزب العمال البريطاني #ذكرى النكية

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