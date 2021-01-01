"واللا" العبري: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات جيش الاحتلال قرب بدو

رام الله / سما /

عثر فلسطينيون على دفتر ملاحظات تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أراضي بلدة بدو قضاء القدس، وذلك بالقرب من مكان استشهاد 3 نشطاء من حركة حماس، أمس الأحد، ويضم الدفتر سجل العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في المنطقة، حيث لم يتضح إذ ما نجح الاحتلال باسترجاع دفتر الملاحظات.

وأفاد المحلل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، أنه خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في بلدة بدو قضاء القدس، وخلالها تم اغتيال 3 من عناصر حماس بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فقد بقي في المنطقة دفتر ملاحظات يضم تفاصيل وسجل مواعيد العمليات التي ينوي الجيش القيام بها في المنطقة، حيث تم العثور على دفتر الملاحظات من قبل الفلسطينيين.

وأوضح المحلل العسكري، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي امتنع عن التعقيب والرد على ما ورد من معلومات بشأن فقدان سجل الملاحظات والعلميات، أو إذا ما تمكن الجيش من استعادة دفتر الملاحظات بشأن العمليات العسكرية التي خطط لها في المنطقة.

واكتفى المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه "خلال عملية أمس، فقد دفتر ملاحظات تابع لقائد القوة العسكرية. وبعد التحقيق يبدو إنه لا يوجد خوف من تسريب معلومات حساسة".

وتأتي هذه المعلومات، فيما أظهر تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال إلى أن اثنين من عناصره أصيبا بنيران صديقة في اشتباك مسلح وقع خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، فجر الأحد، في الضفة الغربية وقضاء القدس، وأدت إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.