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داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر كشف جديد.. وتعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة من الكشف الماضي، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/32).

ودعت الهيئة إلى إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد اليوم وفوراً في المراكز الصحية بجميع المحافظات.

وبينت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 9/28: فحص الحافلتين (2+3).

- الأربعاء 9/29: فحص الحافلتين (4+5).

- الخميس 9/30: فحص الحافلتين (6+7).

- الأحد 10/3: فحص الحافلتين (8+9).

- الإثنين 10/4: فحص الحافلة العاشرة.

رابط الكشف الجديد رقم (2021/32):

#كشف سفر #الية السفر #معبر رفح #وزارة الداخلية #الهيئة العامة للمعابر والحدود #قطاع غزة

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