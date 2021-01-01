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ارتفاع عدد الأسرى المضربين رفضًا للاعتقال الإداريّ إلى سبعة

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الأسرى المضربين رفضًا للاعتقال الإداريّ إلى سبعة



رام الله / سما /

 أكّد نادي الأسير أن سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة الذين يواصلان الإضراب لأكثر من شهرين، حيث يواجهان ظروفًا صحية تزداد خطورة يومًا بعد يوم.

وإلى جانب الأسيرين الفسفوس والقواسمة، يواصل علاء الأعرج إضرابه منذ (50) يومًا، وهشام أبو هواش منذ (42) يومًا، ورايق بشارات منذ (37) يومًا، وشادي ابو عكر منذ (34) يومًا، وحسن شوكة منذ نحو ثمانية أيام.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ماضٍ في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، في محاولة لإيصال الأسرى المضربين إلى مرحلة صحية صعبة وخطيرة، تتسبب لهم في مشاكل صحية مزمنة لاحقًا يصعب مواجهتها.

وأضاف أنّ القواسمة يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، فيما يقبع الأسرى الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة، فيما يقبع الأسير شادي ابو عكر في زنازين سجن "عوفر"، كذلك الأسير حسن شوكة.

وأوضح نادي الأسير، أنه ورغم محاولات الاحتلال في كسر مواجهة الأسرى الإداريين بالإضراب عن الطعام إلا أنّ الأسرى ماضون في ذلك كخيار أساس في مواجهة هذه السياسة.

وفي نفس السياق، يواصل مجموعة من الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، ردًا على استمرار الاحتلال في سياسته التصعيدية والاستمرار في تحويل المزيد من الأسرى إلى الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 520.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام #الاسرى المضربين عن الطعام #الاعتقال الاداري

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