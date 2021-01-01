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شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..مفتي مصر السابق : النبي محمد من مواليد برج الحمل



القاهرة / وكالات /

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيدو قديم لمفتي مصر السابق، علي جمعة يقول فيه إن "النبي محمد من مواليد برج الحمل".

وفي المقطع الذي عرضه علي جمعة في حلقة من برنامج "والله أعلم"، أشار المفتي المصري السابق إلى أن "النبي محمد ولد في يوم 20 أبريل، وهو نهاية برج الحمل، أو 22 أبريل"، لافتا إلى أنه "تم اختيار يوم 22 أبريل باعتباره يوما عالميا للأرض".

ولفت جمعة إلى أنه "من الموافقات الجميلة، أن اليوم العالمي للحفاظ على الأرض، هو نفس يوم مولد النبي محمد".

وفي سياق متصل، أكد علي جمعة أنه "لا يوجد خلاف على توقيت مولد النبي محمد"، موضحا "أن القضية هي قضية حسابات التقويم، وليس تشكيكا".

وقال مفتي مصر السابق: "بالحسابات يكون النبي قد ولد بالميلادي في يوم 20 أبريل سنة 570"، منوها بأن "الراجح أن النبي من مواليد برج الحمل".

تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء كانت قد حسمت الجدل حول موعد المولد النبوي وفقا للسنة الميلادية، في إعلان سابق لها، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك"، قائلة: "لو جرى حساب التاريخ الميلادي لسيدنا رسول الله لوافق يوم 20 أبريل".

المصدر: "الوطن"

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