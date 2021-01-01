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غزة: المطالبة بإجراء حوار وطني ومجتمعي لتنظيم انتخابات متزامنة للمجالس المحلية

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المطالبة بإجراء حوار وطني ومجتمعي لتنظيم انتخابات متزامنة للمجالس المحلية



غزة / سما /

طالب ممثلون عن منظمات أهلية وحقوقية الحكومة الفلسطينية بتنظيم انتخابات البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في يوم واحد وفقاً لقانون انتخابات المجالس المحلية.

ودعوا خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية ضمن "مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية"، بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، إلى تحصين الانتخابات ونتائجها في إطار تحقيق المصالحة الوطنية وتأكيداً على الوحدة الجغرافية والسياسية.

وشددوا على أهمية تهيئة الأجواء والمناخات لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية موحدة وحرة ونزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين ووفق جدول زمني محدد في مختلف مدن وقرى فلسطين.

وأكدوا على ضرورة إجراء حوار وطني ومجتمعي بين الحكومة والفصائل والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول توفير البيئة الصحية و الديمقراطية الملائمة لتنظيم الانتخابات المتزامنة

واعتبروا أن النجاح في تنظيم الانتخابات المحلية المتزامنة سيشكل مدخلا مهما لتنظيم الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك انتخابات النقابات والاتحادات ومجالس الطلبة في الجامعات.

وحذروا من خطورة تنظيم الانتخابات في مجالس وبلديات الضفة الغربية من دون قطاع غزة، ما يعني تعزيز وتعميق الانقسام وتكريس الفصل بين شطري الوطن.

#قطاع غزة #الانتخابات المحلية #انهاء الانقسام

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