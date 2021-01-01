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غانتس يوافق على تعيينات جديدة داخل الجيش الاسرائيلي

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوافق على تعيينات جديدة داخل الجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الاثنين أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وافق على توصية رئيس الأركان أفيف كوخافي حول تعيينات وترقيات جديدة في الجيش الإسرائيلي.
 
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وافق غانتس على سلسلة من التعيينات الجديدة من بينها تعيين الجنرال تومر بار قائدا لسلاح الجو خلفا للجنرال عميكام نوركين.
 
كما سيعين الجنرال يعقوب بانجو رئيسا لقسم التخطيط والبناء، والعميد ميشيل جانكو رئيساً لقسم التكنولوجيا واللوجستيات، وسيرقى الضابط إلى رتبة لواء، بالإضافة لتعيين العميد عيران نيف رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع في هيئة الأركان العامة، والعميد سار تسور قائدا للفيلق الشمالي وقائدا لنظام المناورة في الذراع البرية.
 
وأوضح المتحدث باسم الجيش أن هذه التعيينات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #اسرائيل #أفيف كوخافي

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