رئيس مجلس استيطاني يطالب الاحتلال بالعودة للسيطرة على "قبر يوسف"

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" الاحتلال للعودة الدائمة للتواجد في "قبر يوسف" شرقي نابلس وذلك على ضوء استمرار الهجمات على المكان.

وقال "داغان" خلال عملية اقتحام للمستوطنين الليلة الماضية لمنطقة القبر ان المكان تعرض لعدة اعتداءات خلال الايام الاخيرة الماضية عبر القاء الحارقات وقناني الدهان والنفايات داعياً الجيش الى العودة للسيطرة الدائمة على المكان.

ولفت "داغان" الى ان اليوم يصادف ذكرى مواجهات القبر عام 2000 والتي قتل فيها احد الجنود وأصيب آخرون بجراح وانتهت المواجهات بانسحاب الجيش على المكان.

وأضاف قائلاً " يصادف اليوم الذكرى السنوية ال 21 للانسحاب المهين من هذا المكان ، واليوم رأينا ما الذي يحصل عندما يخلي الجيش مواقعه ، نشد على يد الجيش في مواجهة العمليات البربرية والتي أصيب فيها جندي بطلقات نارية هنا".