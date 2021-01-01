  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جلعاد إردان: القوى العالمية تدرس خطة بديلة لوقف البرنامج النووي الإيراني

الإثنين 27 سبتمبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد إردان: القوى العالمية تدرس خطة بديلة لوقف البرنامج النووي الإيراني



القدس المحتلة / سما /

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد اردان، أن الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تدرس بشكل متزايد "خطة بديلة" لوقف برنامج النووي الإيراني في حال فشلت المفاوضات في إحياء الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن "الصورة العامة" للعالم ستتغير إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق.
 
وقال اردان، لإذاعة الجيش، "في السابق كانت هناك فرصة بنسبة 80 في المئة لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، وقد انخفض هذا الرقم اليوم إلى حوالي 30 في المئة".
 
وشدد على أن "خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي يثير الاهتمام دائمًا"، وأشار إلى أن "القضية الإيرانية المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية والتصويت في الكونغرس على تمويل القبة الحديدية ستكون مرتبطة بشكل كامل هذه المرة بخطاب رئيس الحكومة".
 
وذكر جلعاد اردان أن "النية ستكون تقديم مساهمة إسرائيل على الساحة الدولية، والتحيز الموجود ضدنا في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبالطبع الخطر الوجودي الإيراني المتزايد".
 
وتأتي التصريحات قبل ساعات من خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن يركز، من بين أمور أخرى، على برنامج إيران النووي.

#جلعاد اردان #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #الامم المتحدة #ايران #الاتفاق النووي

الأكثر قراءة اليوم

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

بالفيديو : مشهد مروع لقتل مسلم على يد الشرطة الهندية

إعلان هوية الشهيد الثاني في جنين

تراجع مكانة القيادة الفلسطينية وحماس مقابل تقدم فتح …احمد عيسى

اختفاء ستة فلسطينيين في تركيا و”الخارجية ” تتحرك

اسعار العملات مقابل الشيكل

عضو كنيست يشن هجوما على نفتالي بينيت بسبب أحداث جنين

الأخبار الرئيسية

77

المقاومة توجه ضربة أمنية لإسرائيل وتكشف اسم رئيس جهاز “الشاباك” وصورته وعنوانه

قيادي في "حماس" يسمي "العنوان الأساسي" للمعركة القادمة مع إسرائيل

الصحة : تسجيل 21 حالة وفاة و 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. اشتية : ندرس تأجيل اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

g6Ruh

"حماس" تطلب وساطة مصر وتركيا لتصحيح العلاقات مع السودان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية