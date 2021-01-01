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الجهاد الإسلامي: المقاومة المتصاعدة في الضفة ستردع الاحتلال

الإثنين 27 سبتمبر 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: المقاومة المتصاعدة في الضفة ستردع الاحتلال



غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن وحدة وتماسك شباب الضفة تمنحهم قوة وبسالة وتزيد من التفاف الجماهير حولهم.

جاء ذلك في تغريدات للقيادي شهاب عبر “تويتر” ، تعقيباً على التصدي البطولي من مقاومي نابلس وشبابها الثائر لجنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأضاف: وحدة شباب الضفة وتماسكهم تمنحهم قوة وبسالة وتزيد من التفاف الجماهير حولهم،️ ولن يمضي وقت طويل حتى تحقق المقاومة المتصاعدة في المدن والمخيمات والقرى حالة ردع للاحتلال تمنع من الاقتحامات”.

ووجه شهاب التحية لمقاومي نابلس وشبابها الثائر الذين يتقدمون صفوف المواجهة بكل تصميم وثبات، مبينا أنه مع تواصل الاشتباكات والمواجهات الليلية سيدرك الاحتلال أن الضفة ليست ساحة مستباحة.

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